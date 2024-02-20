СМИ: Петросяна выписали из больницы

Артист пошел на поправку, теперь ему предстоит реабилитация и амбулаторное лечение.

12 февраля Петросян попал в больницу с переломом предплечья со смещением после падения а центре Москвы. Впереди комика ждут перевязки, а также антибактериальная и обезболивающая терапия.

