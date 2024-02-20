СМИ: Петросяна выписали из больницы
20 февраля 202412:04
Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке, пишет в своем Telegram-канале Mash.
Артист пошел на поправку, теперь ему предстоит реабилитация и амбулаторное лечение.
12 февраля Петросян попал в больницу с переломом предплечья со смещением после падения а центре Москвы. Впереди комика ждут перевязки, а также антибактериальная и обезболивающая терапия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru