СМИ: Петросяна выписали из больницы

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке, пишет в своем Telegram-канале Mash.

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Артист пошел на поправку, теперь ему предстоит реабилитация и амбулаторное лечение.

12 февраля Петросян попал в больницу с переломом предплечья со смещением после падения а центре Москвы. Впереди комика ждут перевязки, а также антибактериальная и обезболивающая терапия.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ГоспитализацияЕвгений Петросян

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