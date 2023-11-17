Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала

Эта история про журналиста небольшой провинциальной газеты, которому стали приходить видения, предсказывающие убийства в городе. Вскоре по одному из дел он сам становится главным подозреваемым.

Роль журналиста исполнит Тимофей Трибунцев. Помимо него в картине заняты: Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина.

Съемки сериала будут проходить в Рыбинске.

Ранее режиссер Никита Михалков объявил о скором начале съемок нового фильма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

