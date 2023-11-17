Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала
Кинорежиссер Петр Тодоровский приступил к съемкам мистического детективного сериала под предварительным названием «Подслушено в Рыбинске», сообщает «Российская газета».
Эта история про журналиста небольшой провинциальной газеты, которому стали приходить видения, предсказывающие убийства в городе. Вскоре по одному из дел он сам становится главным подозреваемым.
Роль журналиста исполнит Тимофей Трибунцев. Помимо него в картине заняты: Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина.
Съемки сериала будут проходить в Рыбинске.
Ранее режиссер Никита Михалков объявил о скором начале съемок нового фильма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru