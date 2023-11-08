Россияне увидят сериал Богомолова «Кеша должен умереть» в первый день зимы

Ранее сообщалось, что Тодоровский начал съемки сериала «Танго» с Денисом Шведовым. Эту мистическую мелодраму также покажут на KION.

Весной 2023 года Богомолов, который является мужем Ксении Собчак, написал статью для РИА Новости под названием «Диетическое горе», в которой раскритиковал элиты и интеллигентов, скорбящих по прошлой жизни на фоне спецоперации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

