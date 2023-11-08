Россияне увидят сериал Богомолова «Кеша должен умереть» в первый день зимы

Премьера сериала «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова состоится 1 декабря, сообщили НСН в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Богомолов также сыграет одну из главных ролей. Кроме того, в фильме задействованы актрисы Александра Ребенок и Юлия Снигирь, а его продюсером выступил Валерий Тодоровский.

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Ранее сообщалось, что Тодоровский начал съемки сериала «Танго» с Денисом Шведовым. Эту мистическую мелодраму также покажут на KION.

Весной 2023 года Богомолов, который является мужем Ксении Собчак, написал статью для РИА Новости под названием «Диетическое горе», в которой раскритиковал элиты и интеллигентов, скорбящих по прошлой жизни на фоне спецоперации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

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ФОТО: РИА Новости
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