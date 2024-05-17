Госдеп США: Положение ВСУ стало «невероятно отчаянным»
17 мая 202402:01
Вооруженные силы Украины оказались в критической ситуации, сообщает «360» со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Веданта Пателя.
«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная», — сказал он.
Дипломат отметил, что военная помощь Запада поможет изменить ситуацию на поле боя.
Ранее в США заявили, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru