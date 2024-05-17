Госдеп США: Положение ВСУ стало «невероятно отчаянным»

Вооруженные силы Украины оказались в критической ситуации, сообщает «360» со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Веданта Пателя.

Россия и Китай выступили против затягивания украинского конфликта

«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная», — сказал он.

Дипломат отметил, что военная помощь Запада поможет изменить ситуацию на поле боя.

Ранее в США заявили, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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