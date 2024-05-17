Хуснуллин заявил о стратегическом сотрудничестве РФ и мусульманских стран

Сотрудничество России и исламских стран является стратегическим, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, несмотря на действия Запада, оно активно развивается. Развитие сотрудничества с мусульманскими странами является одним из приоритетов внешней политики России, отметил вице-премьер. Также Хуснуллин указал, что отношения РФ с мусульманскими странами стабильны и предсказуемы.

При этом есть перспективы для дальнейшей работы, несмотря на вызовы и угрозы, с которыми сейчас сталкивается мир. Москва выступает за мирное существование и единство между нациями, подчеркнул вице-премьер.

