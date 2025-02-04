Петр Чеботарев ушел из жизни после болезни и осложнений от инсульта

Летом прошлого года Чеботарев перенес третий инсульт, что привело к серьезным осложнениям. В последние две недели жизни он находился в реанимации, где и скончался.

Кроме инсультов, у Чеботарева были другие заболевания, которые также способствовали его уходу, добавила супруга. Артист был похоронен на Перепеченском кладбище в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

