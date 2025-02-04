Петр Чеботарев ушел из жизни после болезни и осложнений от инсульта

Российский артист и легенда бальных танцев Петр Чеботарев скончался 21 января после ряда осложнений, возникших после трех инсультов, сообщила его жена Галина Привалова.

В интервью REGNUM она пояснила, что смерть артиста не была внезапной.

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Летом прошлого года Чеботарев перенес третий инсульт, что привело к серьезным осложнениям. В последние две недели жизни он находился в реанимации, где и скончался.

Кроме инсультов, у Чеботарева были другие заболевания, которые также способствовали его уходу, добавила супруга. Артист был похоронен на Перепеченском кладбище в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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