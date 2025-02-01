Умер народный артист России Виталий Воробьев

Народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев скончался на 80 году жизни, сообщили в Большом Московском цирке.

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Коллектив Большого Московского цирка выразил соболезнования родным и близким Воробьева.

Как отметили в цирке, Воробьев всей душой любил цирковое искусство, а его энергия вдохновляла всех вокруг.

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ФОТО: Большой Московский цирк
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