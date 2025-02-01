Умер народный артист России Виталий Воробьев
1 февраля 202514:41
Народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев скончался на 80 году жизни, сообщили в Большом Московском цирке.
Коллектив Большого Московского цирка выразил соболезнования родным и близким Воробьева.
Как отметили в цирке, Воробьев всей душой любил цирковое искусство, а его энергия вдохновляла всех вокруг.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исполнительного директора «Роснано» Подольского отправили в СИЗО
- СМИ: Мединский может стать главой Союза писателей России
- Умер народный артист России Виталий Воробьев
- Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили замаскированный тайник с оружием в ЛНР
- Двое россиян пострадали при падении автобуса в овраг в Таиланде
- На побережье Черного моря собрали более 178 тысяч тонн загрязненного грунта и песка
- Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову
- Депутат Европарламента назвал ситуацию с песней «Сигма Бой» истерикой глобалистов
- Российские военные освободили Крымское в ДНР
- МИД Эстонии: На Украине важные ресурсы могут перейти РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru