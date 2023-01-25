«Знает и любит». Песков рассказал об отношении Путина к творчеству Высоцкого

Отвечая на вопрос журналистов о том, как сегодня в Кремле оценивают фигуру музыканта и актёра, которому 25 января 2023 года исполнилось бы 85 лет, он напомнил, что глава государства посещал его музей и бывал в в театре на Таганке.

«Президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого «Спасибо, что живой». Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что это не совсем подходящий вопрос для брифинга, добавив, что «любой русский может про Высоцкого говорить целую вечность».

Ранее семья актрисы Изы Высоцкой, первой жены актёра, поэта и музыканта Владимира Высоцкого, передала архивные материалы музею в Екатеринбурге, сообщает RT.

