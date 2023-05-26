Песков: после выставления в Храме Христа Спасителя рублевскую «Троицу» отреставрируют
Икона Андрея Рублева «Святая Троица» после выставления в Храме Христа Спасителя будет отреставрирована. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, согласована схема, при которой икона «с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности» будет перемещена, где специалисты будут принимать решение по ее дальнейшей реставрации. Работы начнутся, по словам Пескова, «после определенного периода».
Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» ранее обратилась с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой. Члены комиссии заявили в нем, что считают «невозможным и недопустимым» перемещение иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в храм для богослужебного использования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru