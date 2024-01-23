Первые выпуски аудиосериала «ПростоСтрашино» появились на сервисе «Звук»

Новые истории вдохновлены атмосферой «Гравити фолз» и «Очень странных дел». При этом хоррор здесь всегда обращается забавной шуткой, а мистика в финале получает простое и рациональное объяснение. По мнению экспертов, умение проживать страх — очень важный навык, который легко приобрести вместе с любимыми героями.

Аудиосериал включает в себя 15 историй. Первые шесть серий уже доступны на сервисе «Звук», а каждый следующий месяц 23 числа будут выходить три новые истории.

По мнению озвучившего Дядю Федора Энджела Жукова, новый проект не просто интересный и местами страшный, но и безумно веселый.

Актер Антон Табаков также рассказал о проекте и о своем герое.

«Вы уже догадались, какого героя я озвучил? Он полосатый, усатый и знает толк в бутербродах с колбасой. Не даст в обиду своих друзей, а слушателей — повеселит находчивостью и смекалкой», — сказал сын легендарного актера Олега Табакова, подарившего голос коту Матроскину в советских мультфильмах.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» покажет 3 и 4 февраля в Дубае мультимедийное шоу по мотивам мультсериала «Простоквашино».

