Первые выпуски аудиосериала «ПростоСтрашино» появились на сервисе «Звук»
Стриминговый сервис «Звук» совместно с киностудией «Союзмультфильм» выпустил мистический аудиосериал с героями из Простоквашино и назвал его «ПростоСтрашино».
Новые истории вдохновлены атмосферой «Гравити фолз» и «Очень странных дел». При этом хоррор здесь всегда обращается забавной шуткой, а мистика в финале получает простое и рациональное объяснение. По мнению экспертов, умение проживать страх — очень важный навык, который легко приобрести вместе с любимыми героями.
Аудиосериал включает в себя 15 историй. Первые шесть серий уже доступны на сервисе «Звук», а каждый следующий месяц 23 числа будут выходить три новые истории.
По мнению озвучившего Дядю Федора Энджела Жукова, новый проект не просто интересный и местами страшный, но и безумно веселый.
Актер Антон Табаков также рассказал о проекте и о своем герое.
«Вы уже догадались, какого героя я озвучил? Он полосатый, усатый и знает толк в бутербродах с колбасой. Не даст в обиду своих друзей, а слушателей — повеселит находчивостью и смекалкой», — сказал сын легендарного актера Олега Табакова, подарившего голос коту Матроскину в советских мультфильмах.
Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» покажет 3 и 4 февраля в Дубае мультимедийное шоу по мотивам мультсериала «Простоквашино».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru