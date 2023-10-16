«Другая история»: Критик Мельман сравнил современные мультфильмы с советскими

Современные отечественные мультфильмы во многом уступают советским, считает журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман. В беседе с НСН он рассказал о плюсах школы эпохи прошлого века, а также восхитился Уолтом Диснеем.

16 октября исполняется 100 лет со дня основания The Walt Disney Company, которую по праву считают «законодателем мод» в мире анимации.

«Я воспитан на советской мультипликации, и до сих пор смотрю мультфильмы той эпохи с большим удовольствием. И все лучшее, что, наверное, есть во мне, произошло оттуда. А современные дети смотрят другое, и мне просто жалко за их вкус, потому что они не смотрели то, что смотрели мы. Это касается и детского кино, которого сегодня нет, и мультипликации, которая в каких-то исключительных случаях достигает советского уровня», - сказал Мельман.

Он отметил, что ведущие отечественные художники учились искусству у Уолта Диснея.

«Классические советские мультипликаторы учились у Уолта Диснея. Он был уникален – сделать в 30-е годы такого уровня и качества рисованные мультфильмы с таким смыслом и пониманием детской психологии. Это просто прекрасно! А та школа, что появилась в 50-е годы, училась у американцев, у Диснея, и в общем, это были правильные ученики», - добавил он.

Мельман считает, что нынешние мультфильмы не сравнимы с советскими работами по ключевым показателям.

«Это упрощение, которое можно легко сравнить с «Ну погоди», которое делал Котеночкин в советское время и то, что, что они решили сейчас продолжить этот мультсериал. То же самое с «Простоквашино». Сейчас, с моей точки зрения, индустрия не дотягивает. По смыслу, качеству, уровню это совсем другая история», - подытожил критик.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анимационный фильм «Смешарики снимают кино» может окупиться, если у него будет еще не менее двух успешных уикендов.