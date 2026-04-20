Перестала быть «зажатой»: Лукьяненко объяснил расцвет китайской фантастики
Сергей Лукьяненко в эфире НСН признался, что его самого привлекает китайская литература.
Китайская литература – это гармоничный сплав национальной традиции и тех тем, которые интересны в мировом масштабе, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян без учета английского. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Строки», который провел исследование совместно со Skyeng. Этот тренд, отмечают аналитики, подтверждается тем, что потребление книг на китайском языке увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Среди самых востребованных жанров — фэнтези, современная литература, young adult и фантастика. Лукьяненко признался, что и сам читает китайскую фантастику.
«У нас отношения с Китаем активно развиваются, есть развитие и по линии литературы, стало больше переводиться книг. В то же время в самом Китае большой рост интереса к литературе, появилось много фантастики на китайском, различная остросюжетная литература, молодежная и так далее. Если раньше китайская литература все-таки представлялась нам либо классической, либо идеологически сильно зажатой, то в последние годы она очень активно развивается. Я читал знаменитую трилогию «Задача трех тел» Лю Цысиня, смотрел немного и другие фантастические произведения. Они интересные и со своим национальным колоритом, что важно», - отметил он.
Лукьяненко раскрыл, чем китайская литература принципиально отличается от российской.
«Китайская литература – это довольно гармоничный сплав национальной традиции и тех тем, которые интересны в мировом масштабе. В российской литературе есть тенденция совсем уходить в стандартное русское повествование, что можно называть классической русской литературой, либо делать слепую кальку с западных образцов. Китай сейчас демонстрирует некий сплав, где есть и традиции, и современные проблемы и формы. Это, конечно, привлекает», - заключил собеседник НСН.
Важно прежде всего сохранить и увеличить интерес россиян к чтению, а также разобраться с абсурдными перегибами при цензурировании литературы, рассказал ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
- Ехать через греков: Какие европейские страны выдают россиянам визы
- Дрессировщик объяснил, почему сбежавший Ростове-на-Дону тигр не напал на людей
- Песков: Россия не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку
- «Деньги не помогут»: Останина посоветовала Лепсу жениться, а не усыновлять детей
- Все в одной лодке: Чем грозит рост «дебиторки» российской экономике
- Нефтяное пятно обнаружили в Черном море около Туапсе
- Любовники или коллеги: Дружбу между мужчиной и женщиной назвали исключением
- Один человек погиб и трое ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области
- Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией