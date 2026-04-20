Китайская литература – это гармоничный сплав национальной традиции и тех тем, которые интересны в мировом масштабе, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян без учета английского. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Строки», который провел исследование совместно со Skyeng. Этот тренд, отмечают аналитики, подтверждается тем, что потребление книг на китайском языке увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Среди самых востребованных жанров — фэнтези, современная литература, young adult и фантастика. Лукьяненко признался, что и сам читает китайскую фантастику.