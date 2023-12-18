Пересильд похвалила игру дочери в «Слове пацана»

Пересильд призналась, что ей нравится картина, и отметила, что сериал заставляет задуматься. Игру дочери она назвала сложной драматической работой. «Все очень тонко, очень точно, очень по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте», — заявила Пересильд.

По ее мнению, яркая роль Анны — заслуга режиссера картины Андрея Першина, известного как Жора Крыжовников, который «умеет филигранно работать с артистами». Пересильд также отметила, что будет рада, если дочь пойдет по ее стопам.

Ранее Анна Пересильд рассказала, что ее сверстники неверно воспринимают ленту «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам юной актрисы, она пыталась направить их в правильное русло.

