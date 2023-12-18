Пересильд похвалила игру дочери в «Слове пацана»

Российская актриса Юлия Пересильд похвалила актерскую игру своей дочери Анны, которая исполнила роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщило издание WomanHit.

Зрители нашли киноляпы в сериале «Слово пацана»

Пересильд призналась, что ей нравится картина, и отметила, что сериал заставляет задуматься. Игру дочери она назвала сложной драматической работой. «Все очень тонко, очень точно, очень по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте», — заявила Пересильд.

По ее мнению, яркая роль Анны — заслуга режиссера картины Андрея Першина, известного как Жора Крыжовников, который «умеет филигранно работать с артистами». Пересильд также отметила, что будет рада, если дочь пойдет по ее стопам.

Ранее Анна Пересильд рассказала, что ее сверстники неверно воспринимают ленту «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам юной актрисы, она пыталась направить их в правильное русло.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АктерыСериалыАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры