Зрители нашли киноляпы в сериале «Слово пацана»

Зрители обнаружили в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» череду киноляпов. В частности, в кадре были замечены детали, которые не соответствуют показанному времени конца 1980-х, пишет РБК.

Так не соответствует времени дорожная разметка. В сериале зебра — желто-белая, тогда как подобный стандарт появился лишь в 2014 году. Не было в годы СССР и желто-синих автомобилей милиции. Напротив, в 1988 году был утвержден белый кузов с синими полосками.

В некоторых кадрах зрителям бросились в глаза современные новостройки, которые видны за пятиэтажными хрущевками. В самих же пятиэтажках установлены пластиковые окна, чего также нельзя было представить в конце 1980-х. В другой серии поклонники сериала заметили пачку сигарет с предупреждением о вреде курения. Это оформление пачек появилось лишь в 2013 году.

Ранее стало известно, что за несколько дней до официального релиза в Сеть слили финальные серии сериала.

