Дочь Юлии Пересильд заявила, что ее сверстники неправильно поняли «Слово пацана»

Сыгравшая в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд, рассказала, что сверстники неверно воспринимают ленту режиссёра Жоры Крыжовникова.

Зрители нашли киноляпы в сериале «Слово пацана»

«Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают. Я пытаюсь направить их в правильное русло», — отметила молодая актриса.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снят по одноименной книге Роберта Гареева. Фильм повествует о молодежных группировках Казани в 1970-80-х годах. Главными героями стали подростки «потерянного поколения». Сценарист проекта Андрей Золотарев подчеркнул, что авторы пытались исследовать это время.

Ранее начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в драме «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям картины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СериалАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры