Дочь Юлии Пересильд заявила, что ее сверстники неправильно поняли «Слово пацана»
Сыгравшая в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд, рассказала, что сверстники неверно воспринимают ленту режиссёра Жоры Крыжовникова.
«Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают. Я пытаюсь направить их в правильное русло», — отметила молодая актриса.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снят по одноименной книге Роберта Гареева. Фильм повествует о молодежных группировках Казани в 1970-80-х годах. Главными героями стали подростки «потерянного поколения». Сценарист проекта Андрей Золотарев подчеркнул, что авторы пытались исследовать это время.
Ранее начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в драме «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям картины.
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