Перенесший инфаркт Михаил Боярский выйдет на сцену 31 декабря

По ее словам, Боярский примет участие в постановке «В этом милом старом доме». Его здоровье позволяет выйти на сцену, уточнила Луппиан.



Постановка начнется в 16:00. По информации издания, зрители раскупили практически все билеты.

Боярский 28 ноября попал в больницу с инфарктом. Театр имени Ленсовета перенес спектакли с участием артиста на январь 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

