Перенесший инфаркт Михаил Боярский выйдет на сцену 31 декабря

Народный артист РСФСР Михаил Боярский 31 декабря выйдет на сцену Театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта, сообщила супруга актера Лариса Луппиан в беседе с «Комсомольской правдой».

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По ее словам, Боярский примет участие в постановке «В этом милом старом доме». Его здоровье позволяет выйти на сцену, уточнила Луппиан.

Постановка начнется в 16:00. По информации издания, зрители раскупили практически все билеты.

Боярский 28 ноября попал в больницу с инфарктом. Театр имени Ленсовета перенес спектакли с участием артиста на январь 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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