«Хочет курить»: Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей заявил, что его отец всё ещё остаётся в Мариинской больнице после перенесённого инфаркта, сообщает РИА Новости.

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По его словам, актёр уже находится в обыкновенной палате и очень хочет вернуться домой.

«Хочет курить, это признак того, что идёт на поправку, но врачи не разрешают», - заключил Боярский-младший.

Он добавил, что со сроками выписки артиста врачи, скорее всего, определятся на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября, после чего его госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети артиста
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