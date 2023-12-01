«Хочет курить»: Сын Боярского рассказал о состоянии отца

По его словам, актёр уже находится в обыкновенной палате и очень хочет вернуться домой.

«Хочет курить, это признак того, что идёт на поправку, но врачи не разрешают», - заключил Боярский-младший.

Он добавил, что со сроками выписки артиста врачи, скорее всего, определятся на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября, после чего его госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

