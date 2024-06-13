«Передадут красоту!»: Фильмы о природе призвали снимать в необычных форматах

Создателям документальных фильмов о природе нужно делать кино в нестандартных форматах, типа IMAX, тогда аудитория потянется к таким картинам, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН.

В четверг, 13 июня, в прокат выходит полнометражный документальный фильм «Хозяин Алтайских гор». Картина покажет жизнь снежного барса – одного из красивейших хищников в горах Алтая. В создании картины приняли участие Николай Дроздов и Константин Хабенский. Воронков отметил, что подобные фильмы о природе больше полюбятся зрителям, если их будут снимать их в «аттракционных форматах».