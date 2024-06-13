«Передадут красоту!»: Фильмы о природе призвали снимать в необычных форматах

Документальное кино о природе, снятое в формате, похожем на IMAX, обязательно займет свою нишу, хоть и будет собирать максимум 20% аудитории, отметил в эфире НСН Алексей Воронков. 

Создателям документальных фильмов о природе нужно делать кино в нестандартных форматах, типа IMAX, тогда аудитория потянется к таким картинам, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН.

В четверг, 13 июня, в прокат выходит полнометражный документальный фильм «Хозяин Алтайских гор». Картина покажет жизнь снежного барса – одного из красивейших хищников в горах Алтая. В создании картины приняли участие Николай Дроздов и Константин Хабенский. Воронков отметил, что подобные фильмы о природе больше полюбятся зрителям, если их будут снимать их в «аттракционных форматах».

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«Что касается хорошего документального кино, оно работало в России довольно длительное время. В основном это были большие экраны IMAX, которые позволяли передать всю красоту природы. На документальные фильмы в IMAX шел довольно большой поток зрителей: много школьников, студентов, билеты продавались довольно хорошо. После ухода иностранных мейджоров таких проектов осталось очень мало, на их место стали приходить российские проекты. Как только в России начнут снимать документальные фильмы нестандартных, аттракционных форматов, приближенных к размерам IMAX, это будет довольно перспективная история», - сказал Воронков.

Он выразил уверенность, что документальное кино о природе, снятое в необычном формате, обязательно займет свою нишу и создаст «цепную реакцию».

«Конечно, оно не будет собирать даже 10-20%, но занять свою нишу сможет. Думаю, здесь будет цепная реакция: чем больше будут снимать интересного документального кино, тем больше кинотеатры будут брать подобные вещи», - указал собеседник НСН.

Воронков также рассказал, что у документального кино нет градации по возрасту: на него ходят и дети, и взрослые, и люди старшего поколения.

«Когда мы показывали фильм «Моя планета», то портрет аудитории начинался с шестилетнего возраста и заканчивался за 60. Для документального кино нельзя сделать градацию целевой аудитории по возрасту. Здесь все идет от того, нравится или нет. Как правило, фильм о природе, о планете, не имеет возрастных ограничений и это подтверждается возрастом киноходящих», - резюмировал председатель АВК.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН отметил, что первый летний киноуикенд ознаменовал начало кассового провала, о котором предупреждала киноиндустрия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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