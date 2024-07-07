People: актриса Марго Робби беременна от продюсера Тома Акерли
7 июля 202421:58
Американская актриса Марго Робби беременна от своего супруга, продюсера Тома Акерли. Информацию обнародовало издание People со ссылкой на источники.
«Марго Робби беременна», - говорится в публикации.
По информации издания, Робби и Акерли познакомились в 2013 году. Спустя три года пара оформила отношения.
Ранее стало известно, что Робби выступит продюсером фильма по мотивам настольной игры «Монополия». Дата выхода картины в прокат неизвестна, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru