People: актриса Марго Робби беременна от продюсера Тома Акерли

Американская актриса Марго Робби беременна от своего супруга, продюсера Тома Акерли. Информацию обнародовало издание People со ссылкой на источники.

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«Марго Робби беременна», - говорится в публикации.

По информации издания, Робби и Акерли познакомились в 2013 году. Спустя три года пара оформила отношения.

Ранее стало известно, что Робби выступит продюсером фильма по мотивам настольной игры «Монополия». Дата выхода картины в прокат неизвестна, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из видео
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