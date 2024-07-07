People: актриса Марго Робби беременна от продюсера Тома Акерли

«Марго Робби беременна», - говорится в публикации.

По информации издания, Робби и Акерли познакомились в 2013 году. Спустя три года пара оформила отношения.

Ранее стало известно, что Робби выступит продюсером фильма по мотивам настольной игры «Монополия». Дата выхода картины в прокат неизвестна, отмечает «Радиоточка НСН».

