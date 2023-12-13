Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года
Чилийско-американский актер Педро Паскаль стал лучшим актером этого года. Рейтинг опубликован на сайте киноагрегатора IMDb.
Паскаль получил известность по роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне сериала «Игра престолов» и Хавьера Пенья в «Нарко». В январе 2023 года вышел мини-сериал «Одни из нас», где актер сыграл Джоэла.
Второе место заняла звезда мини-сериала «Асока» Мэри Элизабет Уинстэд. На третьем расположилась Ана де Армас, сыгравшая Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».
В 2022 году первое место заняла Ана де Армас. На втором и третьем местах расположились звезды сериала «Дом дракона» от HBO Эмма Д'Арси и Милли Олкок, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАТО нарастит военный бюджет до 2,03 млрд евро
- «Виноваты петухи»: группа «Ленинград» выпустила песню о подорожании яиц
- Кадыров назвал наличие двух жен признаком настоящего мужчины
- Дизайнер Лебедев назвал Вована и Лексуса своими любимыми пранкерами
- Новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в 2024 году
- Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года
- Финляндия отказала в помощи беженцам, прибывшим через границу с Россией
- MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за дефицита снарядов
- Государства Северной Европы пообещали продолжать поддержку Украины
- Тарпищев: решение о допуске российских теннисистов до Олимпиады-2024 примут в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru