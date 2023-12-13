Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года

Паскаль получил известность по роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне сериала «Игра престолов» и Хавьера Пенья в «Нарко». В январе 2023 года вышел мини-сериал «Одни из нас», где актер сыграл Джоэла.

Второе место заняла звезда мини-сериала «Асока» Мэри Элизабет Уинстэд. На третьем расположилась Ана де Армас, сыгравшая Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».

В 2022 году первое место заняла Ана де Армас. На втором и третьем местах расположились звезды сериала «Дом дракона» от HBO Эмма Д'Арси и Милли Олкок, напоминает «Радиоточка НСН».

