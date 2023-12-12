Вышел новый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева

В начале декабря вышел первый трейлер фильма «Фуриоса» - приквела «Безумного Макса». Картина режиссера Джорджа Миллера расскажет о молодости воительницы Фуриосы. Разлученная с семьей героиня мечтает выбраться из Цитадели и вернуться к родным, сообщает «Радиоточка НСН».

