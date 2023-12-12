Вышел новый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала третий трейлер фильма «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева.
Сюжет картины посвящен Полу Атрейдесу (Тимоти Шаламе) и его жизни на планете Арракис. Сценарий основан на второй половине романа Фрэнка Герберта «Дюна».
Премьера запланирована на 1 марта 2024 года. Продолжительность фильма - 2 часа 46 минут.
В начале декабря вышел первый трейлер фильма «Фуриоса» - приквела «Безумного Макса». Картина режиссера Джорджа Миллера расскажет о молодости воительницы Фуриосы. Разлученная с семьей героиня мечтает выбраться из Цитадели и вернуться к родным, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru