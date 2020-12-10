Феклистов: Все, кроме музыкантов, должны отдыхать 31 декабря

Сегодня давать концерты музыканты могут только при условии присутствия в зале не более 25% слушателей. В Санкт-Петербурге и вовсе закрывают концертные площадки, музеи и театры на все грядущие новогодние праздники.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН поделился исследованием о безопасности на концертах в пандемию от своего друга – британского музыканта Иэна Андерсона.

«Связывался я на эту тему с моим другом, лидером британской группы «Jethro Tull» Иэном Андерсоном. Сейчас времени много, концерты отменены, поэтому он провел исследование, разговаривал с врачами, и считает, что сейчас, в этих условиях, нельзя в закрытых помещениях проводить концерты. Так как даже капельки слюны, которые могут полететь от исполнителя в первые ряды, очень опасны. Но с другой стороны, Иэн Андерсон сказал, что на открытых аренах все проводить можно, его исследование это подтверждает», – рассказал он.

