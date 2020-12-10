Феклистов: Все, кроме музыкантов, должны отдыхать 31 декабря
Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов в интервью НСН отметил, что праздники без музыки – не праздники вовсе.
Большинство россиян – 80% – поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Таковы результаты опроса на портале Superjob.
Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов в эфире НСН согласился, что все должны отдыхать в канун Нового года, кроме музыкантов.
«Я, как и большинство россиян, поддерживаю идею сделать 31 декабря выходным днем для всех, кроме музыкантов. Вот музыкантам я разрешил бы поработать, особенно в эти непростые времена было бы хорошо Новый год встретить с гитарой в руках, петь песни для людей, которым хочется радоваться и веселиться, потому что без музыки праздники – и не праздники вовсе», – сказал он.
Сегодня давать концерты музыканты могут только при условии присутствия в зале не более 25% слушателей. В Санкт-Петербурге и вовсе закрывают концертные площадки, музеи и театры на все грядущие новогодние праздники.
Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН поделился исследованием о безопасности на концертах в пандемию от своего друга – британского музыканта Иэна Андерсона.
«Связывался я на эту тему с моим другом, лидером британской группы «Jethro Tull» Иэном Андерсоном. Сейчас времени много, концерты отменены, поэтому он провел исследование, разговаривал с врачами, и считает, что сейчас, в этих условиях, нельзя в закрытых помещениях проводить концерты. Так как даже капельки слюны, которые могут полететь от исполнителя в первые ряды, очень опасны. Но с другой стороны, Иэн Андерсон сказал, что на открытых аренах все проводить можно, его исследование это подтверждает», – рассказал он.
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