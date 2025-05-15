Уэс Андерсон раскрыл подробности работы над фильмом «Финикийская схема»
Американский режиссер Уэс Андерсон в интервью The Hollywood Reporter отметил, что впервые представил идею фильма «Финикийская схема» еще в 2021 году.
По словам режиссера, он рассказал о своей задумке актеру Бенисио Дель Торо, которого изначально видел в роли ключевого персонажа фильма. Андерсон также уточнил, что сразу обращается к актерам, если видит их героями своих картин, даже если работа над сценарием еще не завершена.
При этом не все артисты, представленные в новом фильме режиссера, были приглашены на роли. К примеру, Миу Триплтон для проекта подбирали через кастинг, актриса смогла обойти сотни претенденток.
Новый фильм Андрерсона будет представлен в основной программе 78-ого Каннского кинофестиваля, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Буцкая предложила запретить продавать сладости в алкомаркетах
- Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
- Актеры из «Приключений Электроника» Торсуевы сообщили об участии в СВО
- Уэс Андерсон раскрыл подробности работы над фильмом «Финикийская схема»
- СМИ: Украина не собирается обсуждать мир с Россией в Стамбуле
- Google тестирует ИИ-ответы в поиске
- ФСБ задержала жителя ЛНР за подготовку теракта по заданию Украины
- В Астраханской области при пожаре на фабрике погибли около 166 тысяч кур
- Валтонен: ЕС немедленно начнет работу над 18-м пакетом санкций против РФ
- Анна Асти представит документальный фильм о своем стадионном шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru