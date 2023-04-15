Пасхальный концерт Филиппа Киркорова в Петербурге перенесли

Певец Филипп Киркоров не выступит 16 апреля на Пасху со своим юбилейным шоу в Санкт-Петербурге, соответствующая информация появилась на сайте площадки БК «Октябрьский».

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Уточняется, что перенос выступления произошел по техническим причинам. Концерт состоится 21 апреля. Организаторы мероприятия отмечают, что купленные билеты будут действовать, их не нужно менять.

Некоторые СМИ связывают перенос концерта с нежеланием артиста менять программу выступления. Напомним, в прошлом году певца обвинили в оскорблении чувств верующих за танцы на кресте во время выступления в Государственном Кремлевском дворце с песней «Мария Магдалена».

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Киркоров лег под нож. Поп-певец показал тело после пластической операции. Артист признался, что сделал коррекцию позвоночника и пресса (и груди заодно) в одной из столичных клиник.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПасхаСанкт-ПетербургКонцертФилипп Киркоров

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