Пасхальный концерт Филиппа Киркорова в Петербурге перенесли

Уточняется, что перенос выступления произошел по техническим причинам. Концерт состоится 21 апреля. Организаторы мероприятия отмечают, что купленные билеты будут действовать, их не нужно менять.

Некоторые СМИ связывают перенос концерта с нежеланием артиста менять программу выступления. Напомним, в прошлом году певца обвинили в оскорблении чувств верующих за танцы на кресте во время выступления в Государственном Кремлевском дворце с песней «Мария Магдалена».

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Киркоров лег под нож. Поп-певец показал тело после пластической операции. Артист признался, что сделал коррекцию позвоночника и пресса (и груди заодно) в одной из столичных клиник.

