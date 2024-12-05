Pantone выбрал на фоне конфликтов «кофейно-шоколадный мусс» цветом 2025 года

Цветом 2025 года назвали Mocha Mousse — «кофейно-шоколадный мусс». Традиционно оттенок выбрал американский Институт цвета Pantone. Mocha Mousse позиционируется как «сочетание изысканности и комфорта».

В заявлении вице-президента Pantone Лори Прессман на сайте института говорится, что этот оттенок отражает «чувственное и успокаивающее тепло» и подчеркивает наше стремление «к потаканию простым удовольствиям». По его словам, выбор был сделан на фоне политических потрясений. Согласно Глобальному индексу мира за 2024 год, сейчас в мире насчитывается 56 конфликтов - это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны. Выбранный Pantone цвет отражает потребность в комфорте и уюте.