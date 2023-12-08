Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать цвет «персиковый пушок» для декора

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова посоветовала использовать цвет 2024 года по версии института Pantone — Peach Fuzz («персиковый пушок») для создания акцентов в интерьере, пишет «Газета.Ru».

По ее словам, от масштабного использования этого цвета в одном помещении лучше отказаться, чтобы не переборщить.

Дизайнер посоветовала при выборе этого цвета для декорирования пространств проконсультироваться с профессионалами.

По версии института Pantone, цвет года может оказывать влияние на разработку продуктов, решение на покупку в отраслях моды, мебели, промышленного дизайна и других, напоминает RT. Главным цветом 2023 года был «карминовый красный», который носит название 18-1750 Viva Magenta.

