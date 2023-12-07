«Персиковый пушок» назвали главным цветом 2024 года
Американский Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый цвет 13-1023 Peach Fuzz.
"В поисках оттенка, который отражал бы наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным", - сказала Исполнительный директор Института Леатрис Эйсман.
По версии института, цвет года может оказывать влияние на разработку продуктов, решение на покупку в отраслях моды, мебели, промышленного дизайна и других.
Главным цветом 2023 года был «карминовый красный», который носит название 18-1750 Viva Magenta.
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