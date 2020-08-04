Панов: Люди не хотят идти в кино

С 1 августа кинотеатры возобновили свою работу после нескольких месяцев закрытия. Однако первые выходные оказались финансово провальными. Больше всего денег за прошедший викэнд собрал фильм «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом – около 5,5 миллионов рублей. Тем не менее, это примерно в 10 раз меньше, чем собирал любой среднестатистический фильм до эпидемии COVID-19.

Писатель Вадим Панов в эфире НСН отметил, что после затяжного пребывания дома, люди просто не хотят ходить в кино.