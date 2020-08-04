Панов: Люди не хотят идти в кино
С 1 августа кинотеатры возобновили свою работу после нескольких месяцев закрытия. Однако первые выходные оказались финансово провальными. Больше всего денег за прошедший викэнд собрал фильм «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом – около 5,5 миллионов рублей. Тем не менее, это примерно в 10 раз меньше, чем собирал любой среднестатистический фильм до эпидемии COVID-19.
Писатель Вадим Панов в эфире НСН отметил, что после затяжного пребывания дома, люди просто не хотят ходить в кино.
«Вполне ожидаемо. Во-первых, лето. Во-вторых, лето бурное после «самоизоляционной» весны. Многие люди предпочитают уезжать, путешествовать, чтобы хоть немного развеяться от пребывания взаперти. Полагаю, что если бы нас позвали в кинотеатры действительно на блокбастер с настоящей звездой, результат был бы другим. А так, мне кажется, нужно просто подождать и набрать статистику», – сказал он.
Также Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что люди психологически уже готовы к повторному режиму самоизоляции.
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