Панин назвал стоимость своей испанской квартиры
Российский актер Алексей Панин назвал стоимость своей квартире в испанском городе Торревьеха.
«Семьдесят с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением», — заявил артист в YouTube-шоу «Алена, блин!».
По словам Патина, он владеет двухкомнатной квартирой в московском Коньково и домом во Владимирской области с большим земельным участком. Ранее у актера была еще одна квартира в Москве, которую он продал.
Ранее актер прокомментировал НСН своё желание уехать из России в Испанию.
По словам артиста, он готов даже работать грузчиком, чтобы иметь возможность жить за границей.
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