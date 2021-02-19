Панин назвал стоимость своей испанской квартиры

По словам Патина, он владеет двухкомнатной квартирой в московском Коньково и домом во Владимирской области с большим земельным участком. Ранее у актера была еще одна квартира в Москве, которую он продал.

Ранее актер прокомментировал НСН своё желание уехать из России в Испанию.

По словам артиста, он готов даже работать грузчиком, чтобы иметь возможность жить за границей.

