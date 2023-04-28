Памятник Валерию Гаркалину открыли на Миусском кладбище в Москве

На церемонии присутствовали дочь артиста Ника и её супруг Павел Акимкин, народная артистка РФ Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов, ученики и коллеги Гаркалина.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в начале октября 2021 года. Умер актёр 20 ноября 2021 года на 68-м году жизни.

Ранее в поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области открыли первый в России памятника героям специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

