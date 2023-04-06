Памятник Жириновскому открыт на Новодевичьем кладбище

Памятник создателю Либерально-демократической партии России открыт сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище в день памяти Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля 2022 года. Церемонию открытия провёл нынешний лидер ЛДПР, соратник политика, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Владимир Вольфович» до сих пор сплачивает людей. Он жив, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия», — цитирует RT председателя комитета Госдумы по международным делам.

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На церемонию открытия также пришли депутаты фракции ЛДПР, член партии Виктор Бут, недавно освобождённый по обмену из американской тюрьмы, родственники Владимира Жириновского, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, другие политики.

Автор ростового памятника Жириновскому — народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в прошлом месяце малиновый пиджак Владимира Жириновского был продан на аукционе за 280 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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