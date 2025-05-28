Сергей Женовач в июне выпустит вторую премьеру сезона

В Студии театрального искусства 1 и 2 июня состоится премьера спектакля Сергея Женовача «В родном городе» по повести Виктора Некрасова, сообщает журнал «Театрал».

На основе этого произведения режиссер Сергей Женовач в соавторстве с художником Александром Боровским написали пьесу. По словам художественного руководителя и основателя СТИ, эта повесть стала продолжением «В окопах Сталинграда».

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«Молодые ребята возвращаются в отпуск. Война стала для них частью жизни, её смыслом. Эта история – о том, как трудно найти себя в новой реальности, которая непонятна, невнятна», – пояснил режиссер.

Ранее Театр «Модерн» подготовил секретный спектакль для зрителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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