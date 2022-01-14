Памятник Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище

На памятнике изображен автограф режиссёра, а также его высказывание: «Ходить по солнечной стороне жизни...». Также есть изображение кинокамеры и гравировка названия киножурнала.

Вдова режиссёра Екатерина Белоцерковская рассказала, что сама работала над идеей памятника, а помощь в доработке эскизов и установке оказал владелец ООО «Град Экс» Дмитрий Федотов.

«Мне помогал замечательный человек, которому я безумно благодарна... он выступил меценатом, воплотил идею... взял на себя все расходы», - отметила вдова.

Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер от коронавируса на 72-м году жизни 14 января 2021 года, пишет журнал «Профиль».

