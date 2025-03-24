Цыганов и Борисов поделились эмоциями после получения премии «Ника»

В свою очередь Юра Борисов признался, что волновался за Цыганова и надеялся на его победу.

«Когда я сюда шел, очень волновался за Женю и очень хотел, чтобы он получил эту премию. Ну вот я тут случайно тоже рядом и стою. Спасибо! Я только молчу и учусь», - сказал Борисов.

Картина режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получила премию в номинации лучший игровой фильм. Лучшей актрисой стала исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь. Кинолента также победила в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам». Таким образом фильм за один вечер получил сразу семь премий «Ника», передает «Радиоточка НСН».