Цыганов и Борисов поделились эмоциями после получения премии «Ника»
Актеры Евгений Цыганов и Юра Борисов поделились со спецкором НСН эмоциями после того, как разделили премию «Ника» в номинации «Лучший актер».
«Стоять на одной сцене с Александром Зацепиным, Андреем Кончаловским, Юрой Борисовым – это замечательно. Мне жалко, что многие достойнейшие артисты, и художники, и композиторы не были в номинациях. Но главное, чтобы все были здоровы», - сказал Цыганов.
В свою очередь Юра Борисов признался, что волновался за Цыганова и надеялся на его победу.
«Когда я сюда шел, очень волновался за Женю и очень хотел, чтобы он получил эту премию. Ну вот я тут случайно тоже рядом и стою. Спасибо! Я только молчу и учусь», - сказал Борисов.
Картина режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получила премию в номинации лучший игровой фильм. Лучшей актрисой стала исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь. Кинолента также победила в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам». Таким образом фильм за один вечер получил сразу семь премий «Ника», передает «Радиоточка НСН».
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