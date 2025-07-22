Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет
Британский рок-музыкант и бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердила семья артиста, отметив, что он ушел из жизни в окружении родных.
Осборн умер спустя две недели после своего прощального выступления в Бирмингеме, где он вновь вышел на сцену вместе с участниками оригинального состава Black Sabbath. Концерт «Back to the Beginning» стал финальной точкой в его музыкальной карьере.
В последние годы музыкант боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2019 году у него был диагностирован синдром Паркинсона, позже он перенес несколько операций на позвоночнике. Несмотря на это, Осборн продолжал работать, записывать музыку и участвовать в благотворительных проектах.
Артист прославился в начале 1970-х годов как вокалист Black Sabbath, с которой записал знаковые альбомы, ставшие основой хэви-метала. В дальнейшем он добился успеха и как сольный исполнитель, а также стал основателем рок-фестиваля Ozzfest. За вклад в музыку Осборн был включен в Зал славы рок-н-ролла как участник группы и как сольный артист, а также удостоен нескольких премий «Грэмми».
У Оззи Осборна остались супруга Шэрон и пятеро детей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за действий против НАБУ
- «Король рока!»: Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
- Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах
- Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет
- Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой
- «Сложная судьба»: Автоэксперт оценил рыночные перспективы нового «Москвича»
- Картаполов объяснил призыв в течение года разгрузкой военкоматов
- Лагерь в Челябинской области экстренно закрыли из-за массового заболевания детей
- Сложно, но можно: Что поможет текстильной промышленности в России
- При ударе дрона в Белгородской области ранен местный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru