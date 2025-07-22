Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Британский рок-музыкант и бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердила семья артиста, отметив, что он ушел из жизни в окружении родных.

Осборн умер спустя две недели после своего прощального выступления в Бирмингеме, где он вновь вышел на сцену вместе с участниками оригинального состава Black Sabbath. Концерт «Back to the Beginning» стал финальной точкой в его музыкальной карьере.