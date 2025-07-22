Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Британский рок-музыкант и бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердила семья артиста, отметив, что он ушел из жизни в окружении родных.

Осборн умер спустя две недели после своего прощального выступления в Бирмингеме, где он вновь вышел на сцену вместе с участниками оригинального состава Black Sabbath. Концерт «Back to the Beginning» стал финальной точкой в его музыкальной карьере.

Оззи Осборн и «Black Sabbath» дали прощальный концерт в Бирмингеме

В последние годы музыкант боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2019 году у него был диагностирован синдром Паркинсона, позже он перенес несколько операций на позвоночнике. Несмотря на это, Осборн продолжал работать, записывать музыку и участвовать в благотворительных проектах.

Артист прославился в начале 1970-х годов как вокалист Black Sabbath, с которой записал знаковые альбомы, ставшие основой хэви-метала. В дальнейшем он добился успеха и как сольный исполнитель, а также стал основателем рок-фестиваля Ozzfest. За вклад в музыку Осборн был включен в Зал славы рок-н-ролла как участник группы и как сольный артист, а также удостоен нескольких премий «Грэмми».

У Оззи Осборна остались супруга Шэрон и пятеро детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Аркадий Семенов
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