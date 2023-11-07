Овербукинг «Аэрофлота» стал причиной срыва джазового концерта в Тюмени
Российский джазовый музыкант Петр Востоков не смог вылететь из Москвы на свой концерт в Тюмени из-за ошибки «Аэрофлота», сообщает News.ru.
Причиной тому стал овербукинг – перевозчик продал билетов на рейс больше, чем было мест в самолете. Из-за этого музыкант не смог попасть на борт. Выступление должно было состояться в Тюмени 4 ноября. В аэропорту Шереметьево ему сообщили, что мест в самолете не осталось. При этом у Востокова был на руках билет.
«Аэрофлот» предложил ему в качестве компенсации билет в бизнес-класс на рейс через сутки. Организаторы джазового концерта были вынуждены отменить мероприятие и принести извинения зрителям.
Президент некоммерческой организации по защите прав авиапассажиров Максим Образцов в пресс-центре НСН заявил, что ситуации с овербукингом, как правило, касаются пассажиров, которые купили самые дешевые билеты на рейс.
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