Прокуратура проверит авиакомпанию S7 из-за задержек рейсов и овербукинга
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит деятельности авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) с связи с систематическими задержками рейсов и овербукингом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Только в 2021 году авиакомпанией нарушены права не менее 30 пассажиров авиарейсов, в связи с чем перевозчик по инициативе транспортной прокуратуры привлекался к административной ответственности», — отмечается в сообщении.
В декабре прошлого и в январе текущего года авиакомпания повторно допустила нарушения прав пассажиров на своевременное предоставление авиауслуг в аэропортах нескольких российских регионов, пишет Газета.ру.
Между тем S7 объявила о возобновлении продаж билетов на рейсы в Казахстан. При этом несколькими днями ранее перевозчик сообщал о прекращении продаж до 23 января на фоне беспорядков в республике, напоминает РИА ФАН.
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