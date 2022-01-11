Прокуратура проверит авиакомпанию S7 из-за задержек рейсов и овербукинга

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит деятельности авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) с связи с систематическими задержками рейсов и овербукингом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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«Только в 2021 году авиакомпанией нарушены права не менее 30 пассажиров авиарейсов, в связи с чем перевозчик по инициативе транспортной прокуратуры привлекался к административной ответственности», — отмечается в сообщении.

В декабре прошлого и в январе текущего года авиакомпания повторно допустила нарушения прав пассажиров на своевременное предоставление авиауслуг в аэропортах нескольких российских регионов, пишет Газета.ру.

Между тем S7 объявила о возобновлении продаж билетов на рейсы в Казахстан. При этом несколькими днями ранее перевозчик сообщал о прекращении продаж до 23 января на фоне беспорядков в республике, напоминает РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/S7Airlines
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