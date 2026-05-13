Овечкин с семьей прилетел в Россию
13 мая 202616:24
Алексей Филимонов
Российский хоккеист Александр Овечкин прилетел в Москву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале спортсмена.
Отмечается, что выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянин прибыл в столицу РФ вместе с супругой Анастасией и cыновьями Сергеем и Ильёй.
«Мы в Москве! Ура!» - говорится в сообщении.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев попросил Бога сохранить Овечкина от депутатства «в ближайшее время», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
