СМИ: Amazon экранизирует компьютерную игру The Sims
Amazon приобрела права на грядущую экранизацию видеоигры The Sims, сообщает издание Puck.
По данным источников издания, студия обошла на торгах Netflix. Продюсером картины выступит актриса Марго Робби, а режиссером - Кейт Херрон, автор первого сезона сериала «Локи». Она вместе с Бриони Редман напишет сценарий для будущего фильма.
Команда создателей планирует привнести в сценарий непредсказуемость и эксцентричность, присущие самой игре. В фильме, вероятно, покажут хаотичную и причудливую суть The Sims.
Актерский состав и даты начала работы над лентой пока не назывались. Известно, что фильм планируют показать в кинотеатрах.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что экранизация игры The Sims станет мощнее предыдущих подобных картин, так как специфика игры идеально подходит для сюжета кино.
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