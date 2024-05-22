СМИ: Amazon экранизирует компьютерную игру The Sims

По данным источников издания, студия обошла на торгах Netflix. Продюсером картины выступит актриса Марго Робби, а режиссером - Кейт Херрон, автор первого сезона сериала «Локи». Она вместе с Бриони Редман напишет сценарий для будущего фильма.

Команда создателей планирует привнести в сценарий непредсказуемость и эксцентричность, присущие самой игре. В фильме, вероятно, покажут хаотичную и причудливую суть The Sims.

Актерский состав и даты начала работы над лентой пока не назывались. Известно, что фильм планируют показать в кинотеатрах.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что экранизация игры The Sims станет мощнее предыдущих подобных картин, так как специфика игры идеально подходит для сюжета кино.

