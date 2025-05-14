«Мне представляется, что это вопиющая несправедливость. Я знаю, как организуются гастроли. Театр приехал по приглашению губернатора, все было отменено, когда артисты уже приехали, когда было продано пять тысяч билетов. Эти спектакли Римас Туминас поставил в 2010-2011 годах, когда он возглавлял театр Вахтангова, он был назначен на эту должность министром культуры РФ. Такая оценка сейчас недопустима. Эти спектакли были поставлены в определенный исторический период, у них гуманистическая направленность, выдающиеся актерские работы. Эти спектакли пользуются успехом у зрителя. И это спектакли, которые не являются идеологически чуждыми господину губернатору и зрителю. Это беспардонное отношение к театру, к выдающимся актерам. Они приехали, а им сказали: «Пошли вон!». Это просто недопустимо с государственной, художественной и человеческой точек зрения», - объяснила она.

В связи с этим Галахова призвала власти не бороться с талантливым режиссером, который уже ушел из жизни.

«Этот театр был одним из лучших, режиссерский талант Туминаса не нужно отрицать. Он свою работу делал еще до всех своих заявлений и идеологического раскола. У него возникла сложная ситуация, власти Литвы лишили его своего театра, не простили его за то, что он работал в России. Россия не простила его за то, что он не поддержал СВО. Я уже не говорю о том, что этот человек умер. Я не уверена, что надо так с мертвыми сражаться», - заключила собеседница НСН.

Туминас ушел с постов художественного руководителя Вильнюсского малого театра и московского Театра Вахтангова в мае 2022 года после разговора с российскими пранкерами, представившимися министром культуры Украины. Режиссер после этого говорил, что знал об «игре», но в итоге смыслы «перевернули» и что разговор был смонтирован.

В марте 2024 года Туминас скончался в Италии от рака легких, которым страдал с 2014 года.

Народный артист России Сергей Маковецкий, служащий в театре Вахтангова с 1980 года ранее признался ТАСС, что удивлен отменой гастролей в Севастополе. Маковецкий заявил, что еще 6 апреля Развожаев лестно отзывался о театре и его репертуарном выборе, передает «Радиоточка НСН».

