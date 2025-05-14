«Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель. И показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным. Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова», - написал Развожаев.

Народный артист России Сергей Маковецкий, служащий в театре Вахтангова с 1980 года, одним из первых признался, что удивлен отменой гастролей в Севастополе. Маковецкий заявил, что еще 6 апреля Развожаев лестно отзывался о театре и его репертуарном выборе.

«Тем более неожиданно, что 12 мая, когда театр приехал в Севастополь, преодолев 36 часов на поезде, что-то изменилось. Любовь к родине - это сохранять и приумножать все то прекрасное, что создано выдающимися людьми, и уметь это защитить от мракобесия. Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли», - сказал он ТАСС.

Народный артист России Евгений Князев, который играет роль Тиресия в спектакле «Царь Эдип», подтвердил, что во время «отмены гастролей» артисты уже приехали в город.

«Вероятно, это какое-то недоразумение. Нелепость! И из-за чего происходит это закрытие спектаклей самого, может быть, гражданского театра, который говорит о высоких смыслах жизни духа человека, непонятно. Я этого не знаю!», - сказал он Daily Storm.

Со своей стороны, заслуженный артист РФ Виктор Добронравов, который играет в спектакле Эдипа, заявил НСН, что не готов комментировать эту тему.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

При этом коллеги по цеху в отмене спектаклей увидели логичный шаг со стороны властей региона. Так, актриса и общественный деятель Яна Поплавская заявила, что давно было пора отменить спектакли, поставленные Туминасом.

«Это должно было произойти давным-давно. Ужас в том, что у Театра Вахтангова практически нет спектаклей, с которыми они могли бы ездить. Это директорский театр, не режиссерский, поэтому вопрос к директору Кириллу Кроку. Низкий поклон Минкульту Севастополя. Все-таки Крым – наш, а не Туминаса», - передает ее слова «Абзац».

А представители движения «Зов народа» и вовсе призвали отстранить Крока от работы в театре, свое обращение они направили министру культуры РФ Ольге Любимовой.