Минкультуры признало «ошибкой» спектакли Туминаса в репертуаре театра Вахтангова
Губернатор Севастополя отменил в городе спектакли московского театра имени Вахтангова из-за режиссера Римаса Туминаса. Минкультуры РФ назвало ошибочным репертуар театра, а актеры не поняли, почему их гастроли так резко закончились.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил в городе спектакли московского театра имени Вахтангова из-за режиссера Римаса Туминаса. Актеры спектакля были, мягко говоря, удивлены такому решению, о котором им стало известно уже в день премьер.
Минкультуры РФ позднее подтвердило отмену гастролей столичного театра в Севастополе. В официальном заявлении говорится, что выбор руководства театра спектаклей ведомство считает ошибочным.
Директор театра Кирилл Крок заявил НСН, что ничего не комментирует.
НЕОЖИДАННАЯ НЕЛЕПОСТЬ?
Спектакли должны были пройти с 12 по 17 мая, об отмене стало известно 12 числа. На гастролях театр планировал показать в севастопольском театре им. А.В. Луначарского три работы — «Королеву-мать», «Царя Эдипа» и «Ветер шумит в тополях». Два последних и были поставлены режиссером Туминасом, которого Развожаев называет «предателем».
«Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель. И показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным. Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова», - написал Развожаев.
Народный артист России Сергей Маковецкий, служащий в театре Вахтангова с 1980 года, одним из первых признался, что удивлен отменой гастролей в Севастополе. Маковецкий заявил, что еще 6 апреля Развожаев лестно отзывался о театре и его репертуарном выборе.
«Тем более неожиданно, что 12 мая, когда театр приехал в Севастополь, преодолев 36 часов на поезде, что-то изменилось. Любовь к родине - это сохранять и приумножать все то прекрасное, что создано выдающимися людьми, и уметь это защитить от мракобесия. Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли», - сказал он ТАСС.
Народный артист России Евгений Князев, который играет роль Тиресия в спектакле «Царь Эдип», подтвердил, что во время «отмены гастролей» артисты уже приехали в город.
«Вероятно, это какое-то недоразумение. Нелепость! И из-за чего происходит это закрытие спектаклей самого, может быть, гражданского театра, который говорит о высоких смыслах жизни духа человека, непонятно. Я этого не знаю!», - сказал он Daily Storm.
Со своей стороны, заслуженный артист РФ Виктор Добронравов, который играет в спектакле Эдипа, заявил НСН, что не готов комментировать эту тему.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ
При этом коллеги по цеху в отмене спектаклей увидели логичный шаг со стороны властей региона. Так, актриса и общественный деятель Яна Поплавская заявила, что давно было пора отменить спектакли, поставленные Туминасом.
«Это должно было произойти давным-давно. Ужас в том, что у Театра Вахтангова практически нет спектаклей, с которыми они могли бы ездить. Это директорский театр, не режиссерский, поэтому вопрос к директору Кириллу Кроку. Низкий поклон Минкульту Севастополя. Все-таки Крым – наш, а не Туминаса», - передает ее слова «Абзац».
А представители движения «Зов народа» и вовсе призвали отстранить Крока от работы в театре, свое обращение они направили министру культуры РФ Ольге Любимовой.
На фоне скандала Омский академический театр драмы заявил, что не намерен отменять гастроли театра имени Вахтангова, которые запланированы на начало лета. Директор омского театра Виктор Лапухин заявил ТАСС, что вопрос показа спектакля «Улыбнись нам, Господи» (режиссер Туминас) будет обсуждаться с региональными властями.
Он пообещал учесть «все нюансы», но заверил, что гастроли точно состоятся. По плану «вахтанговцы» покажут в городе еще пять других спектаклей.
В мае прошлого года в театре имени Вахтангова отменили вечер памяти советского и литовского театрального режиссера Римаса Туминаса, который был намечен на 4 июня.
Отмена произошла после жалобы «Ветеранов России» в Минкультуры: общественники сочли мероприятия аморальным, учитывая, что Туминас заявил пранкерам о готовности участвовать в постановке спектакля «Мой друг Бандера» и поддержал удары по Москве.
Туминас ушел с постов художественного руководителя Вильнюсского малого театра и московского Театра Вахтангова в мае 2022 года как раз после разговора с российскими пранкерами, представившимися министром культуры Украины. Режиссер после этого говорил, что знал об «игре», но в итоге смыслы «перевернули» и что разговор был смонтирован.
В марте 2024 года Туминас скончался в Италии от рака легких, которым страдал с 2014 года.
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