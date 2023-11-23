«Отлетело сознание»: Алибасов рассказал об отравлении «Кротом» в 2019 году
Музыкант и продюсер Бари Алибасов рассказал, что после отравления жидкостью для прочистки труб «Крот» у него «отлетело сознание». Об этом основатель групп «Интеграл» и «На-На» заявил в программе «Легенда» на RTVI.
«"Крот" — это гадость, которой убивают все живое в доме. Я выпил, меня не убило, потому что, видимо, я не живой. И после вот этого ... у меня на несколько месяцев отлетело вообще сознание», — поделился Алибасов.
По словам музыканта, позже к отравлению добавилась коронавирусная инфекция.
«А как известно, коронавирус — это такая ситуация, когда у человека отлетает голова отдельно, и не возвращается, кстати сказать», — заявил продюсер.
Алибасов отравился средством «Крот» в 2019 году, музыкант выпил жидкость по ошибке, напоминает RT. Продюсер рассказывал, что провел неделю в коме и пережил трудную реабилитацию. Алибасов подал в суд на производителя «Крота», но проиграл дело. Тем не менее, по словам сына продюсера Бари Алибасова-младшего, семья заработала на истории с отравлением около 20 млн рублей, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru