«Отлетело сознание»: Алибасов рассказал об отравлении «Кротом» в 2019 году

«"Крот" — это гадость, которой убивают все живое в доме. Я выпил, меня не убило, потому что, видимо, я не живой. И после вот этого ... у меня на несколько месяцев отлетело вообще сознание», — поделился Алибасов.

По словам музыканта, позже к отравлению добавилась коронавирусная инфекция.

«А как известно, коронавирус — это такая ситуация, когда у человека отлетает голова отдельно, и не возвращается, кстати сказать», — заявил продюсер.

Алибасов отравился средством «Крот» в 2019 году, музыкант выпил жидкость по ошибке, напоминает RT. Продюсер рассказывал, что провел неделю в коме и пережил трудную реабилитацию. Алибасов подал в суд на производителя «Крота», но проиграл дело. Тем не менее, по словам сына продюсера Бари Алибасова-младшего, семья заработала на истории с отравлением около 20 млн рублей, пишет Ura.ru.

