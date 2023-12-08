Открылся прием заявок на Архитектурную премию Москвы 2024

В Российской столице объявлено о начале соискания главной премии для архитекторов, которые ведут свою деятельность в Москве. Заявки на участие могут подавать до 15 февраля проектные организации, получившие свидетельства архитектурно-градостроительного решения на объект в течение этого года.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, продвижение лучших современных проектов повышает вес архитектурной составляющей мегаполиса.

«Программа обновления архитектурного облика Москвы, результаты которой мы сейчас можем видеть, была бы неосуществима без ее продвижения в обществе. Ежегодная премия, учрежденная при поддержке мэра Сергея Собянина, увеличивает интерес к столичной архитектуре», – отметил Бочкарёв.