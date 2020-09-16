Дворец гимнастики в Лужниках выиграл престижную архитектурную премию MIPIM Awards

Московский Дворец гимнастики победил на ежегодном международном конкурсе MIPIM Awards в номинации «Лучший спортивный и культурный объект». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в финале конкурса Дворец гимнастики обошёл такие солидные сооружения, как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium.

В 2020 году в финал MIPIM Awards также вышла программа благоустройства Москвы-реки как «Лучший проект восстановления» и больница в Коммунарке как «Лучший объект медицины».

«Признание со стороны мировых экспертов говорит о том, что мы строим по-настоящему современные и опережающие время объекты», - написал Собянин.

Жюри MIPIM Awards уже второй год подряд отмечает наградами московские объекты. Так, в 2019 году в специальной номинации конкурса победил парк «Зарядье».

