Дворец гимнастики в Лужниках выиграл престижную архитектурную премию MIPIM Awards
Московский Дворец гимнастики победил на ежегодном международном конкурсе MIPIM Awards в номинации «Лучший спортивный и культурный объект». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в финале конкурса Дворец гимнастики обошёл такие солидные сооружения, как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium.
В 2020 году в финал MIPIM Awards также вышла программа благоустройства Москвы-реки как «Лучший проект восстановления» и больница в Коммунарке как «Лучший объект медицины».
«Признание со стороны мировых экспертов говорит о том, что мы строим по-настоящему современные и опережающие время объекты», - написал Собянин.
Жюри MIPIM Awards уже второй год подряд отмечает наградами московские объекты. Так, в 2019 году в специальной номинации конкурса победил парк «Зарядье».
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