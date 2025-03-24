«Герои как дурики»: Чем сериал «Офис» очаровал миллионы телезрителей
В ситкомах не надо вести партитуру характера героя, нужно играть на одной ноте, но главное – в нее попасть, сказал НСН Александр Шпагин.
Жанр ситкома - отдельный вид искусства, который нельзя отнести ни к театру, ни к сериалам, ни к спектаклям, заявил в эфире НСН кинокритик Александр Шпагин.
Ровно 20 лет назад (24 марта 2005 года) вышел первый эпизод сериала «Офис». В 2007 году Time включили ситком в рейтинг «100 лучших телевизионных шоу всех времен», где он до сих пор и остается. Снятый в стиле псевдодокументалистики сериал - обладатель многочисленных премий «Золотой глобус», «Эмми» и «Peabody Awards». Он рассказывает о смешной, а порой трогательной жизни сотрудников одного офиса. Шпагин отметил, что ситкомы позволяют актерам раскрепоститься.
«Ситком - совершенно удивительный жанр, он отдельно существует в истории кино. Это некие номера, собранные на скорую руку из подручных материалов. Это условность в сотой степени, где все ведут себя немножко как идиоты, но это сделано стильно. Вспомните один из первых российских ситкомов «Клубничка»! Это не кино, не театр, не сериал, не спектакль, это – нечто, отдельный вид искусства. В 90-е годы я не понимал ситкомы, думал, что это какая-то ерунда, но потом понял. В таком кино герои ведут себя как дурики, всегда подчеркиваются человеческие недостатки, но это гротеск и раскрепощение для актеров. В ситкомах не надо вести партитуру характера, нужно играть на одной ноте, но главное – в нее попасть», - сказал собеседник НСН.
Ранее Шпагин рассказал «Радиоточке НСН», что продолжение сериала «Универ» не сработает и не заинтересует зрителя, поскольку это будет история новых персонажей, паразитирующая на былой славе популярного проекта
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