«Ностальгия для домохозяек»: Чем продолжение «Универа» смутит зрителей
Зритель всегда ждет от продолжения знаменитых сериалов развитие истории уже знакомых героев, а не нечто новое, заявил НСН Александр Шпагин.
Продолжение сериала «Универ» не сработает и не заинтересует зрителя, поскольку это будет история новых персонажей, паразитирующая на былой славе популярного проекта. Об этом в беседе с НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.
С 10 марта на телеканале ТНТ начинается показ нового ситкома «Универ. Молодые». Проект станет перезагрузкой франшизы «Универ», и расскажет историю новых студентов. К своей роли в сериале вернется Виталий Гогунский, воплотивший роль Кузи в оригинальном проекте. Шпагин назвал новый ситком попыткой дважды войти в одну реку.
«Я против продолжения таких успешных сериалов, как "Универ", через 15-20 лет. Это уже что-то мутное. Тогда мы воспринимали героев молодыми, за счет этого история имела успех. Спустя 15 лет персонажи совершенно другие, но они должны корячиться, чтобы сделать то же самое. Зрители хотят получить то же самое, а получают нечто иное, еще и со старыми персонажами. Не лучше ли создавать нечто новое, чем входить в ту же реку?», - уточнил он.
По словам собеседника НСН, новый проект скорее всего будет провальным.
«Скорее, я предрекаю, что будет провал. Сначала все фанаты ринутся смотреть, но надо потом почитать комментарии. Если они будут восторженные, тогда это уникальный случай, и я возьму свои слова назад. Однако история с новыми персонажами – это уже не "Универ", а какой-то другой сериал между паразитированием на прошлой славе и попытке сделать что-то новое. Это всегда неуклюже, обычно не получается. Как фильм "Брат-3", который вышел и тихо провалился, потому что не имеет никакого отношения ни к "Брату", ни к "Брату-2"», - сказал Шпагин.
При этом кинокритик Роман Григорьев в разговоре с НСН отметил, что сериал возможно не вызовет негатива у зрителей, поскольку аудитория изначально не испытывает завышенных ожиданий.
«Аудитория таких сериалов скорее домохозяйки, у которых телевизор на кухне работает, как радио. Претензии к таким сериалам небольшие, потому в целом должно получиться. Это скорее проект на аудиторию 35-45+, а не на молодую аудиторию», - сказал он.
Оригинальный сериал «Универ» вышел на телеэкраны в 2008 году. Проект насчитывает пять сезонов, среди его продолжений - «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя», напоминает «Радиоточка НСН».
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