«Ностальгия для домохозяек»: Чем продолжение «Универа» смутит зрителей

По словам собеседника НСН, новый проект скорее всего будет провальным.

«Скорее, я предрекаю, что будет провал. Сначала все фанаты ринутся смотреть, но надо потом почитать комментарии. Если они будут восторженные, тогда это уникальный случай, и я возьму свои слова назад. Однако история с новыми персонажами – это уже не "Универ", а какой-то другой сериал между паразитированием на прошлой славе и попытке сделать что-то новое. Это всегда неуклюже, обычно не получается. Как фильм "Брат-3", который вышел и тихо провалился, потому что не имеет никакого отношения ни к "Брату", ни к "Брату-2"», - сказал Шпагин.

При этом кинокритик Роман Григорьев в разговоре с НСН отметил, что сериал возможно не вызовет негатива у зрителей, поскольку аудитория изначально не испытывает завышенных ожиданий.

«Аудитория таких сериалов скорее домохозяйки, у которых телевизор на кухне работает, как радио. Претензии к таким сериалам небольшие, потому в целом должно получиться. Это скорее проект на аудиторию 35-45+, а не на молодую аудиторию», - сказал он.

Оригинальный сериал «Универ» вышел на телеэкраны в 2008 году. Проект насчитывает пять сезонов, среди его продолжений - «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя», напоминает «Радиоточка НСН».

