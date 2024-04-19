Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля
Народный артист России Евгений Миронов получил специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Верю» имени Станиславского, пишет РИА Новости.
«Ты великий русский артист, дорогой мой Женя», - обратился к Миронову режиссер Никита Михалков.
Как пишет сайт АиФ, Миронов пришел на кинофестиваль с 10-летним сыном Петром. Издание отмечает, что артист редко берет отпрыска на светские мероприятия.
Открытие ММКФ состоялось в пятницу, 19 апреля. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
- Шторм повалил более 100 деревьев в Москве и области
- На Украине объяснили успешные удары российской армии по энергообъектам страны
- АТОР: туры в Стамбул на майские праздники стоят от 95 тысяч рублей
- В Москве мигрант напал на восьмиклассника в подъезде
- СМИ: певица Успенская обратилась к врачам из-за плохого самочувствия
- Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
- Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля
- В Москве арестовали второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
- СМИ: Иран рассматривает удар по израильскому ядерному центру в Димоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru