Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля

«Ты великий русский артист, дорогой мой Женя», - обратился к Миронову режиссер Никита Михалков.

Как пишет сайт АиФ, Миронов пришел на кинофестиваль с 10-летним сыном Петром. Издание отмечает, что артист редко берет отпрыска на светские мероприятия.

Открытие ММКФ состоялось в пятницу, 19 апреля. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

