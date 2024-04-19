Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля

Народный артист России Евгений Миронов получил специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Верю» имени Станиславского, пишет РИА Новости.

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«Ты великий русский артист, дорогой мой Женя», - обратился к Миронову режиссер Никита Михалков.

Как пишет сайт АиФ, Миронов пришел на кинофестиваль с 10-летним сыном Петром. Издание отмечает, что артист редко берет отпрыска на светские мероприятия.

Открытие ММКФ состоялось в пятницу, 19 апреля. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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