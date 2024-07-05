От Стругацких до Лукоморья: «ИРИ» потратит на российские проекты 15,7 млрд рублей

Победителями конкурса национального контента, который проводил «Институт развития интернета («ИРИ»), стали более 130 проектов, в том числе сериалы, фильмы, игры и анимация.

С 2024 по 2026 год на работу над этими проектами будет потрачено более 15,7 млрд рублей, отмечается в релизе «ИРИ», который имеется в распоряжении НСН.

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В числе победителей сериалы «Лукоморье», «Князь Андрей», современная «Москва слезам не верит», экранизация повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», история о противостоянии силовиков и советских ОПГ«АЙДА!», а также второй сезон «Любопытной Варвары».

Ранее стало известно об экранизации романа Андрея Подшибякина «Последний день лета». Писатель рассказывал «Культурному гиду НСН», что идея мистической история о ростовских подростках 1990-х сложилась у него на фоне воспоминаний детства и просмотра сериала «Очень странные дела».

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ФОТО: ТАСС / Антон Ваганов
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