От Стругацких до Лукоморья: «ИРИ» потратит на российские проекты 15,7 млрд рублей

В числе победителей сериалы «Лукоморье», «Князь Андрей», современная «Москва слезам не верит», экранизация повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», история о противостоянии силовиков и советских ОПГ«АЙДА!», а также второй сезон «Любопытной Варвары».

Ранее стало известно об экранизации романа Андрея Подшибякина «Последний день лета». Писатель рассказывал «Культурному гиду НСН», что идея мистической история о ростовских подростках 1990-х сложилась у него на фоне воспоминаний детства и просмотра сериала «Очень странные дела».

