«От Мирзоева жду шедевр!»: Сериал «Преступление и наказание» сравнили с бомбой

Сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» может стать шедевром и повторить успех «Мастера и Маргариты» Андрея Локшина, заявил в интервью НСН киновед и кинокритик Александр Шпагин.

Ранее был представлен первый тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. Режиссером картины выступил Владимир Мирзоев, Раскольникова сыграл Иван Янковский.