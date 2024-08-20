«От Мирзоева жду шедевр!»: Сериал «Преступление и наказание» сравнили с бомбой
Владимир Мирзоев очень талантлив и обязательно «что-нибудь учудит», Иван Янковский круче Петрова с Борисовым, а Достоевский всегда берет за жабры аудиторию, сказал в эфире НСН Александр Шпагин.
Сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» может стать шедевром и повторить успех «Мастера и Маргариты» Андрея Локшина, заявил в интервью НСН киновед и кинокритик Александр Шпагин.
Ранее был представлен первый тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. Режиссером картины выступил Владимир Мирзоев, Раскольникова сыграл Иван Янковский.
«Мирзоев, конечно, экспериментатор, у него не все работы были удачными, но как он просто нагло перенес в современность текст Пушкина в "Борисе Годунове" - это было замечательно сделано. Это режиссер колоссального таланта, у него были просто великие вещи. Мирзоев обязательно что-нибудь учудит, а это важно. Это не будет просто "шикарная иллюстрация", как в сериале Дмитрия Светозарова. Он будет делать то же самое, что Локшин в "Мастере и Маргарите", это будет авторская версия, он иначе не умеет. Если бы было написано, что снимает Олег Трофим – хорошо, Клим Шипенко – отлично, но от Мирзоева я жду шедевр», - сказал Шпагин.
По его мнению, Иван Янковский идеально подходит на роль Раскольникова, что в сочетании с другими актерами может сделать фильм «бомбой».
«Достоевский совершенно спокойно перетягивается на сегодняшнее время, а Янковский идеально подходит на роль Раскольникова. Рождается выдающийся актер, дико разносторонний, невероятно точный, но покруче Козловского, Петрова и Борисова. Он не только интересный на экране как личность, но еще и перевоплощенец, как Безруков, он такой оборотень, и это здорово. Видимо, Мирзоев хочет сделать "бомбу", раз набрал таких супермедийных актеров, которых любит молодая аудитория. Жизневский идеально подходит на роль Разумихина. И Аксенова, и Снигирь - все впереди на белом коне», - восхитился кинокритик.
При этом Шпагин объяснил, почему Достоевского практически невозможно плохо экранизировать.
«Достоевского плохо экранизировать невозможно. Это был самый успешный коммерческий писатель середины XIX века, а среди наших литературоведов была мысль, что это именно он придумал образ романов, где "кровь-любовь-морковь" и при этом глубокая философия. Он срабатывал на уровне лучших голливудских продюсеров, которые в конце 1960-х создали "эффект слоеных пирогов", чтобы фильмы работали на все аудитории. Не будем забывать, каким успехом пользовался сериал Бортко "Идиот" с Евгением Мироновым. Дураки-продюсеры начали после этого экранизировать нашу классику, но ничего хорошего из этого не вышло. Дело не в классике, а в Достоевском, который фантастически берет аудиторию за жабры и другие места, она подсаживается на него всегда, как кролик на кобру. Сериал "Подросток" Ташкова или "Братья Карамазовы" Мороза – это были средние работы, но все равно успешные, а Светозаров сделал "Преступление и наказание" просто шикарно», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России снимут фэнтези-блокбастер «Руслан и Людмила» с участием Рузиля Минекаева, получившего известность после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская говорила «Радиоточке НСН» в этой связи, что часть зрителей возмутится и будет требовать не трогать «грязными руками» великого Пушкина.
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