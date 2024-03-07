Юлия Снигирь снялась в новой экранизации «Преступления и наказания»

Актриса Юлия Снигирь после исполнения главной роли в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова сыграла в экранизации еще одного классического романа русской литературы — «Преступления и наказания» Федора Достоевского, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

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На этот раз актриса получила не главную роль. Она воплотила образ супруги Аркадия Свидригайлова богатой помещицы Марфы Петровны.

Снигирь рассказала, что эта роль ей хорошо знакома со студенческих времен. Основное действие разворачивается вокруг главного героя Родиона Раскольникова. Вместе с тем сериал переносит действие произведения Ф. Достоевского в современный мир.

Ранее «Преступление и наказание» назвали самым ожидаемым российским сериалом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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